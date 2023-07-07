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Росія стала застосовувати втричі менше "Калібрів": Ігнат пояснив причину

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали застосовувати крилаті ракети "Калібр" приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"За даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виробляти близько 30 "Калібрів" за місяць. Тому 10-15 "Калібрів" за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі України ще восени та взимку. Водночас ворог активно використовує ракети С-300 по прифронтових територіях та Х-22.

"Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні", - пояснив речник.

Скільки ракет залишилось в Росії

Згідно з даними РБК-Україна, станом на 14 червня, в Росії залишились:

  • "Калібр" - 150 одиниць;
  • Х-101/Х-555 - приблизно 90 одиниць;
  • "Іскандер-М" - приблизно 140 (балістичні ракети);
  • "Іскандер-К" - 45 одиниць;
  • "Кинжал" - орієнтовно 80 одиниць;
  • Х-22 - близько 180.

За словами президента Володимира Зеленського, в ракеті, якою росіяни вдарили по Кривому Розі 13 червня, виявили 50 іноземних компонентів. Також вона була випущена у квітні 2023 року. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, ймовірно деталі були закуплені до повномасштабного вторгнення в Україну.

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