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Россия стала применять втрое меньше "Калибров": Игнат объяснил причину

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали применять крылатые ракеты "Калибр" примерно втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"По данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность производить около 30 "Калибров" в месяц. Поэтому 10-15 "Калибров" за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама", - рассказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, стратегический запас ракет Россия потратила на удары по энергетической инфраструктуре Украины еще осенью и зимой. В то же время враг активно использует ракеты С-300 по прифронтовым территориям и Х-22.

"Однако Х-22 они уже не производят. Это старые советские ракеты. За время полномасштабного вторжения более 150 Х-22 было выпущено по Украине", - пояснил спикер.

Сколько ракет осталось в России

Согласно данным РБК-Украина, по состоянию на 14 июня, в России остались:

  • "Калибр" - 150 единиц;
  • Х-101/Х-555 - примерно 90 единиц;
  • "Искандер-М" - примерно 140 (баллистические ракеты);
  • "Искандер-К" - 45 единиц;
  • "Кинжал" - ориентировочно 80 единиц;
  • Х-22 - около 180.

По словам президента Владимира Зеленского, в ракете, которой россияне ударили по Кривому Рогу 13 июня, обнаружили 50 иностранных компонентов. Она была выпущена в апреле 2023 года. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, вероятно, детали были закуплены до полномасштабного вторжения в Украину.

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