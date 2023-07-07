Россия стала применять втрое меньше "Калибров": Игнат объяснил причину

"По данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность производить около 30 "Калибров" в месяц. Поэтому 10-15 "Калибров" за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама", - рассказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, стратегический запас ракет Россия потратила на удары по энергетической инфраструктуре Украины еще осенью и зимой. В то же время враг активно использует ракеты С-300 по прифронтовым территориям и Х-22.

"Однако Х-22 они уже не производят. Это старые советские ракеты. За время полномасштабного вторжения более 150 Х-22 было выпущено по Украине", - пояснил спикер.

Сколько ракет осталось в России

Согласно данным РБК-Украина, по состоянию на 14 июня, в России остались:

"Калибр" - 150 единиц;

Х-101/Х-555 - примерно 90 единиц;

"Искандер-М" - примерно 140 (баллистические ракеты);

"Искандер-К" - 45 единиц;

"Кинжал" - ориентировочно 80 единиц;

Х-22 - около 180.

По словам президента Владимира Зеленского, в ракете, которой россияне ударили по Кривому Рогу 13 июня, обнаружили 50 иностранных компонентов. Она была выпущена в апреле 2023 года. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, вероятно, детали были закуплены до полномасштабного вторжения в Украину.