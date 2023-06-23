Данілов про іноземні деталі в ракетах РФ: вважаємо, що закупівлі були до вторгнення

Деталі компаній країн Заходу, які виявили у російських ракетах, швидше за все, були закуплені до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", - розповів Данілов.

За його словами, Україна спостерігає, чи не виявиться нових деталей у зброї РФ, яка використовується зараз. Це можна визначити за допомогою дослідження уламків ракет, які збивають наші захисники.

"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших інформувань, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", - додав секретар РНБО.

Іноземні технології у зброї РФ

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в ракеті, якою росіяни вдарили по Кривому Розі 13 червня, виявили 50 іноземних компонентів. Вона була випущена у Росії у квітні 2023 року.

При цьому 14 червня радник керівника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти вдарили по Одесі ракетами з десятками іноземних комплектуючих.