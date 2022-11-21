Росія стала найбільшим постачальником добрив до Індії завдяки знижкам, - Reuters

Імпорт добрив Індією з Росії зріс на 371% до рекордних 2,15 млн тонн за перші шість місяців року, що розпочався 1 квітня, повідомив високопоставлений урядовець.

"Індія щосили намагалася отримати добрива за розумними цінами після ескалації конфлікту між Росією та Україною. Російські поставки були своєчасними і за розумними цінами. Це допомогло нам уникнути можливого дефіциту", - сказав чиновник.

Ціни на добрива на світовому ринку підскочили з березня після того, як західні країни запровадили санкції проти постачання добрив із Росії та Білорусі після вторгнення Москви до України.

У сукупності на Росію та Білорусь минулого року припадало понад 40% світового експорту калію. На Росію припадало близько 22% світового експорту аміаку, 14% світового експорту карбаміду та близько 14% моноамонійфосфату (МАФ) - всіх основних видів добрив.

"Індія іноді отримувала знижки більш ніж на 70 доларів за тонну в порівнянні зі світовими цінами. Росія отримала великого покупця, який може замінити європейських покупців", - сказав представник галузі, який веде переговори із закордонними постачальниками від імені індійських покупців.

Сплеск постачань з Росії вдвічі скоротив експорт Китаю до Індії до 1,78 млн тонн у першій половині 2022/23 року. Експорт з інших країн, таких як Йорданія, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати також скоротився.

У 2021/22 фінансовому році частка Росії в індійському імпорті становила близько 6%, а частка Китаю - 24%. За словами чиновника, частка Росії на ринку підскочила до 21% у першій половині 2022/23 року, перевершивши Китай як найбільшого постачальника до Індії.

Загальний обсяг імпорту добрив Індією у першій половині 2022/23 року впав на 2,4% порівняно з минулим роком до 10,27 млн тонн, хоча у вартісному вираженні імпорт за цей період зріс на 59% до 7,4 млрд доларів.