Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию благодаря скидкам, - Reuters

Импорт удобрений Индией из России вырос на 371% до рекордных 2,15 млн тонн за первые шесть месяцев года, начавшегося 1 апреля, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник.

"Индия изо всех сил пыталась получить удобрения по разумным ценам после эскалации конфликта между Россией и Украиной. Российские поставки были своевременными и по разумным ценам. Это помогло нам избежать возможного дефицита", - сказал чиновник.

Цены на удобрения на мировом рынке подскочили с марта после того, как западные страны ввели санкции против поставок удобрений из России и Беларуси после вторжения Москвы в Украину.

В совокупности на Россию и Беларусь в прошлом году приходилось более 40% мирового экспорта калия. На Россию приходилось около 22% мирового экспорта аммиака, 14% мирового экспорта карбамида и около 14% моноаммонийфосфата (МАФ) - всех основных видов удобрений.

"Индия иногда получала скидки более чем на 70 долларов за тонну по сравнению с мировыми ценами. Россия получила крупного покупателя, который может заменить европейских покупателей", - сказал высокопоставленный представитель отрасли, который ведет переговоры с зарубежными поставщиками от имени индийских покупателей.

Всплеск поставок из России вдвое сократил экспорт Китая в Индию до 1,78 млн тонн в первой половине 2022/23 года. Экспорт из других стран, таких как Иордания, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, также сократился.

В 2021/22 финансовом году доля России в индийском импорте составляла около 6%, а доля Китая - 24%. По словам чиновника, доля России на рынке подскочила до 21% в первой половине 2022/23 года, превзойдя Китай как крупнейшего поставщика в Индию.

Общий объем импорта удобрений Индией в первой половине 2022/23 года упал на 2,4% по сравнению с прошлым годом до 10,27 млн тонн, хотя в стоимостном выражении импорт за этот период вырос на 59% до 7,4 млрд долларов.