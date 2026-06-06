Росія стала частіше використовувати Білорусь для атак дронами по Україні

"Є тільки невеликі проміжки часу, коли триває пауза... Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з нами", - сказав Демченко.

Він додав, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка нещодавно звинувачував Україну в атаках дронів, але все відбувається навпаки.

"Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську, Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення такої тактики", - зазначив представник Держприкордонслужби.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив раніше - Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну і розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від білоруської території.

Це може бути напад у бік України або однієї з країн НАТО. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зі свого боку зазначив, що загроза з Білорусі є реальною.