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Росія стала частіше використовувати Білорусь для атак дронами по Україні

01:53 06.06.2026 Сб
2 хв
У Білорусі зараз відбувається перевірка боєготовності та спільні навчання з РФ.
aimg Юлія Маловічко
Фото: дрони "Шахед" (Getty Iamges)

Прикордонна служба не спостерігає накопичення такої кількості російських військ на кордоні з Білоруссю, яка буде достатньою для атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

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"Є тільки невеликі проміжки часу, коли триває пауза... Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з нами", - сказав Демченко.

Він додав, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка нещодавно звинувачував Україну в атаках дронів, але все відбувається навпаки.

"Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську, Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення такої тактики", - зазначив представник Держприкордонслужби.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив раніше - Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну і розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від білоруської території.

Це може бути напад у бік України або однієї з країн НАТО. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зі свого боку зазначив, що загроза з Білорусі є реальною.

Нагадаємо, що Росія збільшила виробництво дронів останнім часом - у 2026 році Москва планує виготовити 7,3 мільйона безпілотників з оглядом від першої особи.

Раніше в Інституті війни повідомили - поки що немає ознак, що білоруські війська можуть почати наземне вторгнення в Україну.

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