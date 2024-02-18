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Росія, США й Німеччина обговорювали обмін Навального на російського агента, - Bild

Неділя 18 лютого 2024 11:35
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Росія, США й Німеччина обговорювали обмін Навального на російського агента, - Bild Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія планувала обміняти опозиціонера Олексія Навального, який нещодавно помер у виправній колонії, на агента Вадима Красикова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, відразу після смерті Навального з'явилося припущення про те, що опозиціонера могли вже найближчим часом обміняти.

Згідно з інформацією Bild, переговори щодо обміну й справді відбувались. В них брали участь Росія, Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Російський диктатор хотів отримати агента Вадима Красикова, який сидить у німецькій в'язниці.

Смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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