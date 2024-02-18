Россия, США и Германия обсуждали обмен Навального на российского агента, - Bild

Россия планировала обменять оппозиционера Алексея Навального , который недавно умер в исправительной колонии, на агента Вадима Красикова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как пишет издание, сразу после смерти Навального появилось предположение о том, что оппозиционера могли уже в ближайшее время обменять.

Согласно информации Bild, переговоры по обмену действительно происходили. В них участвовали Россия, Соединенные Штаты Америки (США) и Германия. Российский диктатор хотел получить агента Вадима Красикова, который сидит в немецкой тюрьме.

Смерть Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".