Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Боїться долі Миколи II: Келлог назвав справжню причину, чому Путін не припиняє війну

10:42 12.03.2026 Чт
2 хв
Припинення вогню в Україні стане можливим за однієї умови
aimg Тетяна Степанова
Фото: колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що Росія більше не спроможна перемогти у війні проти України. Однак він боїться долі Миколи II - останнього російського царя, якого розстріляли після його зречення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

"Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання, що необхідно для якнайшвидшого припинення вогню.

Він наголосив, що Росія продовжує зазнавати великих збитків унаслідок санкцій. А людські втрати на фронті можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та тяжко пораненими.

На думку американського генерала, російський диктатор поінформований про збитки і втрати РФ через розв’язану ним війну та боїться відповідальності за свої вчинки.

"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", - зазначив Келлог.

За його словами, припинення вогню можливе вже сьогодні, якщо Україна та Росія погодяться заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту

"Однак саме Путін, а не президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню і вимагає, аби українські війська вийшли з Донбасу, тоді як Україна відмовляється віддавати підконтрольні їй території", - додав американський генерал.

Трамп заявив, що Путін готовий до миру, а Зеленський - ні

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що саме президент України Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

Зеленський своєю чергою відповів, що для завершення війни США мають більше тиснути на Росію, а не на нього. Крім того, необхідні гарантії безпеки, які ляжуть в основу мирної угоди.

Український президент також стверджує, що мир із Путіним потрібен Україні незалежно від особистої неприязні до нього.

Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКіт КеллогВійна в Україні