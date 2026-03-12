Боїться долі Миколи II: Келлог назвав справжню причину, чому Путін не припиняє війну

"Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання, що необхідно для якнайшвидшого припинення вогню.

Він наголосив, що Росія продовжує зазнавати великих збитків унаслідок санкцій. А людські втрати на фронті можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та тяжко пораненими.

На думку американського генерала, російський диктатор поінформований про збитки і втрати РФ через розв’язану ним війну та боїться відповідальності за свої вчинки.

"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", - зазначив Келлог.

За його словами, припинення вогню можливе вже сьогодні, якщо Україна та Росія погодяться заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту

"Однак саме Путін, а не президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню і вимагає, аби українські війська вийшли з Донбасу, тоді як Україна відмовляється віддавати підконтрольні їй території", - додав американський генерал.