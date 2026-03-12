RU

Боится судьбы Николая II: Кэллог назвал истинную причину, почему Путин не прекращает войну

10:42 12.03.2026 Чт
2 мин
Прекращение огня в Украине станет возможным при одном условии
aimg Татьяна Степанова
Фото: бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что Россия больше не способна победить в войне против Украины. Однако он боится судьбы Николая II - последнего российского царя, которого расстреляли после его отречения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

"Путин должен осознать, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну", - сказал Келлог, отвечая на вопрос, что необходимо для скорейшего прекращения огня.

Он отметил, что Россия продолжает нести большие убытки вследствие санкций. А человеческие потери на фронте могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и тяжело ранеными.

По мнению американского генерала, российский диктатор проинформирован об убытках и потерях РФ из-за развязанной им войны и боится ответственности за свои поступки.

"Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним российским царем, которого расстреляли после его отречения", - отметил Келлог.

По его словам, прекращение огня возможно уже сегодня, если Украина и Россия согласятся заморозить конфликт по нынешней линии фронта

"Однако именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня и требует, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, тогда как Украина отказывается отдавать подконтрольные ей территории", - добавил американский генерал.

Трамп заявил, что Путин готов к миру, а Зеленский - нет

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно президент Украины Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. По его словам, Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

Зеленский в свою очередь ответил, что для завершения войны США должны больше давить на Россию, а не на него. Кроме того, необходимы гарантии безопасности, которые лягут в основу мирного соглашения.

Украинский президент также утверждает, что мир с Путиным нужен Украине независимо от личной неприязни к нему.

