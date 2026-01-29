Три сценарії війни: що прогнозують аналітики щодо України у 2026-му

Попри "оптимізм" переговорів в Абу-Дабі, експерти прогнозують або виснажливу боротьбу, або примус України до важких територіальних поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Видання WSJ змоделювало три варіанти розвитку подій в Україні у 2026 році. Аналітики припускають, що війна триватиме, доки одна зі сторін не вичерпає ресурси чи волю.

Переговори в Абу-Дабі

За даними американських чиновників, нещодавні зустрічі української та російської делегацій в Абу-Дабі пройшли у несподівано конструктивній атмосфері.

Як пише видання, "дві делегації продемонстрували стільки взаємної поваги, шанобливості та доброї хімії, що в якийсь момент вони майже здалися друзями".

Однак реальність на фронті залишається похмурою. РФ продовжує масовані обстріли української інфраструктури, намагаючись зламати опір міст. Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від планів підкорення України, попри дипломатичні контакти.

Сценарій 1: Війна на виснаження триває

Найбільш імовірним варіантом є п'ятий рік боїв, поки переговори йтимуть по колу. Кремль упевнений, що українська армія зламається раніше за російську економіку.

Україна, зі свого боку, має ресурси для боротьби та остерігається, що здача Донбасу стане лише плацдармом для нового вторгнення.

Але обидві сторони також бояться, що США можуть завдати їм шкоди, якщо Трамп розлютиться через цю безвихідь. Україні все ще потрібна розвідувальна та інша підтримка США, а Росія вразлива до жорсткіших санкцій. Тож кожна сторона прагне показати Трампу, що вона діє конструктивно, і що "ворог винен у продовженні війни".

Сценарій 2: Україна прогинається під тиском

На думку видання, для України найбільшим ризиком є ​​те, що армія зрештою виснажиться.

Якщо в України вичерпаються сили, їй, можливо, доведеться погодитися на угоду, яку важко пережити.

Це може включати задоволення вимог Москви щодо території, обмеження українських військових сил та відновлення російського впливу на життя в країні, лише зі слабкими гарантіями безпеки з боку США.

Сценарій 3: Росія втомлюється від мілітаризації

Російська економіка стагнує, багато невійськових галузей промисловості скорочуються, а високі відсоткові ставки завдають шкоди.

Низькі ціни на нафту, українські далекобійні удари по нафтопереробних заводах і дії США та Європи проти тіньового флоту російських танкерів тиснуть на енергетичний сектор, від якого залежать доходи Кремля.

Російська бізнес-еліта давно незадоволена тим, як війна спотворює економіку, роблячи її надмірно залежною від військового виробництва, а також від Китаю у постачанні комплектуючих та купівлі нафти.

Але поки що немає жодних ознак того, що Путін хвилюється через негативну реакцію з боку еліт чи російського суспільства.