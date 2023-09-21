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Атака на Черкаси. Кількість постраждалих зросла, у готелі могло перебувати до 23 людей

Черкаси, Четвер 21 вересня 2023 08:55
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Атака на Черкаси. Кількість постраждалих зросла, у готелі могло перебувати до 23 людей Фото: у Черкасах зросла кількість постраждалих (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкасах зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян. У готелі, де впали уламки збитих ракет, могло перебувати до 23 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в ефірі телемарафону та Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

За даними МВС, станом на 8:40 кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб.

Очільник ОВА зазначив, що рятувальна операція продовжується, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

"За попередньою інформацією, у будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор, яка теж знаходилася у будівлі, доставлена у лікарню. Ми з'ясовуємо, але декілька осіб ще можуть бути під завалами", - сказав він.

За його словами, більшість постраждалих отримали легкі травми. Один постраждалий у важкому стані. Він отримав серйозні травми хребта та голови.

Нічний обстріл України

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну ракетами. Вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".

Зокрема, у Черкаській області уламки збитих ракет впали на готель. Раніше в ОВА повідомили, що внаслідок атаки є постраждалі. Рятувальна операція продовжується.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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