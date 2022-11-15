Росія скоротить видобуток нафти у 2023 році: в чому причина

Міжнародне енергетичне агентство вказує, що Росія перенаправляла більше мільйона барелів на день до Індії, Китаю та Туреччини, оскільки багато її традиційних споживачів відмовилися після вторгнення в Україну. Проте останнім часом потік до цих країн стабілізувався, що викликало припущення, що вони, можливо, не зможуть нарощувати імпорт далі.

Повідомляється, що якщо їхні закупівлі залишаться стабільними, решті світу доведеться потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 мільйона барелів на день до лютого, йдеться у звіті МЕА.

У МЕА такий сценарій не вважають можливим та прогнозують, що до кінця березня Росія може втрачати видобуток близько 2 млн барелів на день у порівнянні з довоєнним рівнем, а наступного року видобувати в середньому лише 9,6 мільйона барелів на день.

Згідно з підрахунками Bloomberg, у січні-жовтні цього року видобуток у Росії в середньому становив близько 10,7 млн ​​барелів на день.

ЄС збирається заборонити імпорт більшості російської сирої нафти 5 грудня, а нафтопродуктів - з 5 лютого. Це не лише створить виробничі ризики для Росії, але й посилить труднощі постачання в регіоні, оскільки альтернативні джерела палива можуть бути недоступними в достатньому обсязі, щоб заповнити прогалину.