Россия сократит добычу нефти в 2023 году: в чем причина

Международное энергетическое агентство указывает, что Россия перенаправляла более миллиона баррелей в день в Индию, Китай и Турцию, поскольку многие ее традиционные потребители отказались после вторжения в Украину. Однако в последнее время поток в эти страны стабилизировался, что вызвало предположение, что они, возможно, не смогут наращивать импорт дальше.

Сообщается, что если их закупки останутся стабильными, остальному миру придется утроить российский импорт примерно до 3,3 миллиона баррелей в день до февраля, говорится в отчете МЭА.

В МЭА такой сценарий не считают возможным и прогнозируют, что до конца марта Россия может терять добычу около 2 млн баррелей в день по сравнению с довоенным уровнем, а в следующем году добывать в среднем всего 9,6 миллиона баррелей в день.

Согласно подсчетам Bloomberg, в январе-октябре этого года добыча в России в среднем составила около 10,7 млн ​​баррелей в день.

ЕС намерен запретить импорт большинства российской сырой нефти 5 декабря, а нефтепродуктов - с 5 февраля. Это не только создаст производственные риски для России, но и усугубит трудности поставки в регионе, поскольку альтернативные источники топлива могут быть недоступны в достаточном объеме, чтобы восполнить пробел.