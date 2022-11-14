Нафта дорожчає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту зросли в понеділок, 14 листопада, продовживши зростання попередньої сесії після того, як Китай послабив деякі зі своїх суворих протоколів COVID-19, що посилило надії на відновлення економічної активності та попиту у найбільшого у світі імпортера нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,3%, до 96,30 доларів за барель після зростання на 1,1% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 0,3%, до 89,19 доларів за барель після зростання на 2,9% у п'ятницю.

Ціни на сировинні товари зросли у п'ятницю після того, як Національна комісія охорони здоров'я Китаю скоригувала свої заходи щодо профілактики та контролю COVID. Але кількість випадків COVID у Китаї зросла за вихідні.

"Ринок був надто оптимістичний. Взимку вірус поширюватиметься швидше, а швидке зростання випадків захворювання не дозволяє китайському уряду скоригувати політику нульового рівня COVID", - сказав Леон Лі, шанхайський аналітик CMC Markets.

"Більше того, від оприлюднення політики до її реалізації мине деякий час, тому повної лібералізації Китаю, можливо, доведеться почекати до першого кварталу наступного року, а це означає, що відскок цін на нафту минулої п'ятниці є нестійким", - додав він.

Послаблення обмежень у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, включало скорочення часу карантину для близьких контактів мандрівників, що захворіли і прибувають, на два дні, а також скасування штрафу для авіакомпаній за ввезення інфікованих пасажирів.

Попит Китаю на нафту з боку найбільшого у світі експортера Саудівської Аравії також залишався слабким, оскільки кілька нафтопереробних заводів попросили скоротити обсяг видобутку нафти в грудні.

"Остання ослаблення карантинних вимог, безумовно, є кроком у правильному напрямку, але ринку, ймовірно, буде потрібно подальше пом'якшення, щоб зберегти цей нещодавній ентузіазм", - йдеться у замітці ING.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в п'ятницю, що Індія може продовжувати купувати стільки російської нафти, скільки захоче, у тому числі за цінами, що перевищують встановлений G7 механізм обмеження цін, якщо вона триматиметься подалі від західних страхових, фінансових та морських послуг, пов'язаних із стелею.

Проте зміцнення долара стримувало зростання нафтових цін.

Керуючий Федеральної резервної системи США Крістофер Уоллер заявив, що банку знадобиться низка м'яких звітів, щоб уповільнити підвищення процентних ставок, що призвело до зростання долара та зниження цін на товари, оцінені в доларах.

На індонезійському острові Балі напередодні саміту G20 президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться особисто у понеділок уперше з моменту вступу Байдена на посаду.