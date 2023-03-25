Росія скоротила транзит газу через Україну

Російський "Газпром" зменшив прокачування газу через Україну в Європу на 15 відсотків порівняно зі вчорашнім днем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК ", про це свідчать дані компанії.

За 24 березня через газовимірювальну станцію "Суджа" пройшло 42,5 мільйона кубічних метрів, а за 25 березня планується подати вже 36,2 мільйона кубічних метрів, що на 15 відсотків менше.

Варто зауважити, що останні два місяці "Газпром" збільшував прокачування газу через Україну.