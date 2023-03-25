Росія скоротила транзит газу через Україну

Російський "Газпром" зменшив прокачування газу через Україну в Європу на 15 відсотків порівняно зі вчорашнім днем.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК", про це свідчать дані компанії.
За 24 березня через газовимірювальну станцію "Суджа" пройшло 42,5 мільйона кубічних метрів, а за 25 березня планується подати вже 36,2 мільйона кубічних метрів, що на 15 відсотків менше.
Варто зауважити, що останні два місяці "Газпром" збільшував прокачування газу через Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний арбітражний суд дозволив розгляд справи за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому".
Також ми писали, що, за даними Bloomberg, китайський лідер Сі Цзіньпін утримався від зобов'язання купувати набагато більше газу в Росії під час свого візиту до Москви.
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