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Міжнародний арбітражний суд схвалив трибунал за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

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Париж, Четвер 16 березня 2023 13:26
Міжнародний арбітражний суд схвалив трибунал за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому" Фото: "Нафтогаз" позивається до "Газпрому" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати в Парижі дозволив розгляд справи по суті арбітражним трибуналом за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звітність " Газпрому ".

За даними російського монополіста, НАК "Нафтогаз України" направив прохання про арбітраж проти ПАТ "Газпром" до Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати. "Нафтогаз" вимагає оплати послуг за угодою щодо надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України від 30 грудня 2019 року.

У вересні 2022 року "Газпром" надіслав листи з запереченнями щодо компетенції арбітражу розглядати вимоги НАК "через докорінні зміни обставин".

Однак 15 лютого 2023 року до "Газпрому" надійшло повідомлення про рішення Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати дозволити розгляд справи арбітражним трибуналом.

Нагадаємо, у вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" подав прохання про арбітраж проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті (Париж). "Нафтогаз" вимагає сплати коштів за транспортування природного газу територією України, які не були сплачені вчасно та в повному обсязі.

На вересень минулого року "Газпром" недоплатив НАК "Нафтогаз України" за транзит газу близько 200 млн. доларів. За контрактом російська компанія має платити за принципом "качай чи плати".

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Нафтогаз України Газпром
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