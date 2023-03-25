Россия сократила транзит газа через Украину

Российский "Газпром" уменьшил прокачку газа через Украину в Европу на 15 процентов по сравнению со вчерашним днем.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК", об этом свидетельствуют данные компании.
За 24 марта через газоизмерительную станцию "Суджа" прошло 42,5 миллиона кубических метров, а за 25 марта планируется подать уже 36,2 миллиона кубических метров, что на 15 процентов меньше.
Стоит заметить, что последние два месяца "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину.
Напомним, ранее стало известно, что Международный арбитражный суд разрешил рассмотрение дела по иску "Нафтогаза" к "Газпрому".
Также мы писали, что, по данным Bloomberg, китайский лидер Си Цзиньпин воздержался от обязательства покупать намного больше газа у России во время своего визита в Москву.
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