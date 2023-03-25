Россия сократила транзит газа через Украину

Российский "Газпром" уменьшил прокачку газа через Украину в Европу на 15 процентов по сравнению со вчерашним днем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РБК ", об этом свидетельствуют данные компании.

За 24 марта через газоизмерительную станцию "Суджа" прошло 42,5 миллиона кубических метров, а за 25 марта планируется подать уже 36,2 миллиона кубических метров, что на 15 процентов меньше.

Стоит заметить, что последние два месяца "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину.