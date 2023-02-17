Росія скорочує інтервали обстрілів, щоб дошкулити Україні до річниці вторгнення, - Ігнат

Російський диктатор Володимир Путін обожнює пам'ятні дати. Саме тому російські окупанти збільшили кількість обстрілів українських територій напередодні 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Українського радіо".
Він нагадав, що 23 лютого у Росії святкують День Радянської Армії, саме тому окупанти намагаються до цієї дати здобути хоча б якийсь успіх у війні з Україною.
"Вони постійно спішать щось довести Путіну, чи він сам хоче довести. Так, ми вже звикли, що до певних дат йде це (обстріли - ред.). Тут вже бачите - терміни починають тиснути. Вони хочуть до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні", - сказав він.
Ігнат зауважив, що якщо Росія і почне масштабні обстріли, то це буде до 23-го та 24-го лютого. Однак він запевнив, що коли б не трапився обстріл - Українське ППО працює на повну віддачу.
"Можна прогнозувати, що 23-24 число, це крайні дати, коли можливі масштабні обстріли від росіян", - сказав він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.
Нагадаємо, що росіяни завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив БПЛА та ракети. Всього, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було запущено ж росіянами 36 ракет, з них 16 вдалося збити.
Додамо, після чого військові попередили, що армія РФ може знову масово обстріляти Україну.
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