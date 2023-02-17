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Россия сокращает интервалы обстрелов, чтобы донимать Украину до годовщины вторжения, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (АрмияInform)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин обожает памятные даты. Именно поэтому российские оккупанты увеличили количество обстрелов украинских территорий накануне 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Украинского радио".

Он напомнил, что 23 февраля в России празднуют День Советской Армии, именно поэтому оккупанты пытаются к этой дате добиться хотя бы какого-то успеха в войне с Украиной.

"Они постоянно спешат что-то доказать Путину, или он сам хочет доказать. Да, мы уже привыкли, что к определенным датам идет это (обстрелы - ред.). Здесь уже видите - сроки начинают давить. Они хотят до 23-го февраля - это у них день защитника отечества, а следующий день - это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить. Вот возможно и сокращают сроки обстрелов, чтобы больше всего донимать Украину", - сказал он.

Игнат отметил, что если Россия и начнет масштабные обстрелы, то это будет до 23 и 24 февраля. Однако он заверил, что если бы не произошел обстрел - Украинское ПВО работает в полную отдачу.

"Можно прогнозировать, что 23-24 число, это крайние даты, когда возможны масштабные обстрелы от россиян", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. Впрочем, Украина к этому готова.

Напомним, что россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил БПЛА и ракеты. Всего, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было запущено россиянами 36 ракет, из них 16 удалось сбить.

Добавим, после чего военные предупредили, что армия РФ может снова массово обстрелять Украину.

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