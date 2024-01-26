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Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через санкції країн Заходу, - Reuters

Архівне фото: Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через санкції країн Заходу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільша нафтохімічна компанія "Сибур" скорочує експорт скрапленого нафтового газу з балтійського порту Усть-Луга через брак газовозів на тлі санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Скорочення поставок ще більше підриває експорт російського палива, який вже постраждав від пожеж і атак дронів, зокрема в порту", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що експорт скрапленого нафтового газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн із 67 000 тонн у середньому за кожен місяць минулого року.

Росії не вистачає газовозів

Reuters пише, що договір тайм-чартеру "Сибура" з фірмою на два газовози - "Навігатор Лео" і "Навігатор Лібра" - закінчився в грудні 2023 року.

Дані відстеження суден засвідчили, що ці два танкери відвантажили до 40% загального експорту скрапленого нафтового газу з Усть-Луги, де "Сибур" є єдиним постачальником скрапленого нафтового газу на експортний термінал у порту.

"Якщо "Сибур" не знайде заміну танкерам "Навігатора Газу", він ризикує істотно скоротити перевалку в Усть-Лузі", - пише видання.

Також Reuters вказує, що "Сибуру" буде складно знайти інші танкери льодового класу через санкції Євросоюзу і США.

Атака на нафтовий термінал

Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Видання Bloomberg писало, що після атак СБУ морські постачання сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Як повідомляли джерела РБК-Україна, Росія змушена була перекидати свою ППО з фронту після атаки на термінал "Усть-Луга Ойл".

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