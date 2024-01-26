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Россия сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада, - Reuters

Архивное фото: Россия сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейшая нефтехимическая компания "Сибур" сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за нехватки газовозов на фоне санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сокращение поставок еще больше подрывает экспорт российского топлива, который уже пострадал от пожаров и атак дронов, в частности в порту", - говорится в материале.

Отмечается, что экспорт сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги уже снизился в январе примерно до 50 000 метрических тонн с 67 000 тонн в среднем за каждый месяц прошлого года.

России не хватает газовозов

Reuters пишет, что договор тайм-чартера "Сибура" с фирмой на два газовоза - "Навигатор Лео" и "Навигатор Либра" - закончился в декабре 2023 года.

Данные отслеживания судов показали, что эти два танкера отгрузили до 40% общего экспорта сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги, где "Сибур" является единственным поставщиком сжиженного нефтяного газа на экспортный терминал в порту.

"Если "Сибур" не найдет замену танкерам "Навигатора Газа", он рискует существенно сократить перевалку в Усть-Луге", - пишет издание.

Также Reuters указывает, что "Сибуру" будет сложно найти другие танкеры ледового класса из-за санкций Евросоюза и США.

Атака на нефтяной терминал

Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

По цели метко отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ.

Издание Bloomberg писало, что после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Как сообщали источники РБК-Украина, Россия вынуждена была опрокидывать свою ПВО с фронта после атаки на терминал "Усть-Луга Ойл".

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