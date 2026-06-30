Росія скинула чотири КАБи на цивільний об'єкт в Сумах, семеро постраждалих

Він розповів, що ворожий удар КАБами відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури.

"Зафіксовано чотири удари. Попередньо, семеро людей госпіталізовані. Одна людина - у важкому стані", - зазначив Григоров.

Начальник ОВА повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати жінку. Він також зауважив, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну 154 дронами-камікадзе типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія".

Українська ППО збила або подавила 138 ворожих дронів - цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання 13 дронів на 10 локаціях, ще на двох локаціях впали уламки збитих безпілотників.