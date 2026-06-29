Росія вдарила по будівлі Запорізької ОДА (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Нагадаємо, російські військові сьогодні, 29 червня, двічі атакували громадський транспорт у Запоріжжі. Зокрема, дрон вибухнув поряд із автобусом - в ньому постраждали семеро людей , серед них дві дитини.

Він також повідомив, що внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав.

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа, яку було локалізовано.

Перед цим окупанти вдарили дроном-камікадзе по маршрутці у Запоріжжі - станом на зараз відомо трьох загиблих та восьми поранених. У травмованих пасажирів віком від 50 до 77 років діагностували осколкові поранення, контузії, садна.

Зазначимо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України попереджало про те, що російським загарбникам наказали суттєво збільшити удари безпілотниками по цивільних об'єктах у Запоріжжі.