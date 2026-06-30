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Россия сбросила четыре КАБа на гражданский объект в Сумах, семеро пострадавших

11:55 30.06.2026 Вт
1 мин
Один раненый человек находится в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: украинские спасатели (facebook.com DSNSZP)

Утром во вторник, 30 июня, российские оккупанты ударили четырьмя авиабомбами по Сумам, пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Он рассказал, что вражеский удар КАБами произошел по объекту гражданской инфраструктуры.

"Зафиксировано четыре удара. Предварительно, семь человек госпитализированы. Один человек - в тяжелом состоянии", - отметил Григоров.

Начальник ОВА сообщил, что из-под завалов удалось спасти женщину. Он также отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на сегодняшний день россияне атаковали Украину 154 дронами-камикадзе типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия".

Украинская ПВО сбила или подавила 138 вражеских дронов - цели уничтожали на севере, юге, в центре и на востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 13 дронов на 10 локациях, еще на двух локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Вчера российские оккупанты дважды ударили по зданию областной государственной администрации в Запорожье. В результате атаки никто не пострадал, только вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали.

Кроме того, 29 июня россияне ударили по частному предприятию в Днепре. В результате обстрела погибли по меньшей мере пять человек, еще 29 человек были ранены.

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