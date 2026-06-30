Летіла понад сотня дронів, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

Уночі 30 червня Росія атакувала Україну десятками ударних дронів і засобами імітації цілей одразу з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Уночі 30 червня росіяни атакували Україну 154 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія".

Звідки летіли дрони

Атака тривала з 18:00 29 червня. Ворог запускав безпілотники з кількох напрямків:

Курськ та Орел - Росія;

Донецьк - тимчасово окупована територія;

Гвардійське - тимчасово окупований Крим.

Відбивати повітряний напад допомагали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Фото: в Повітряних Силах відзвітували про роботу за ніч (t.me/kpszsu)

Скільки цілей збили

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 138 ворожих дронів. Цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників одразу на 10 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - повідомили у Повітряних силах.

Удари по Запоріжжю та Дніпру напередодні

Тим часом у Запоріжжі росіяни 29 червня двічі вдарили по будівлі обласної державної адміністрації.