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Летіла понад сотня дронів, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

09:26 30.06.2026 Вт
2 хв
Скільки цілей знешкодили українські сили оборони цієї ночі?
aimg Олена Чупровська
Летіла понад сотня дронів, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ Фото: відки ворог запускав дрони цієї ночі (facebook.com 23ombr)
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Уночі 30 червня Росія атакувала Україну десятками ударних дронів і засобами імітації цілей одразу з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 30 червня росіяни атакували Україну 154 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія".

Звідки летіли дрони

Атака тривала з 18:00 29 червня. Ворог запускав безпілотники з кількох напрямків:

  • Курськ та Орел - Росія;
  • Донецьк - тимчасово окупована територія;
  • Гвардійське - тимчасово окупований Крим.

Відбивати повітряний напад допомагали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Летіла понад сотня дронів, є &quot;прильоти&quot;: як ППО відбила нічний удар РФФото: в Повітряних Силах відзвітували про роботу за ніч (t.me/kpszsu)

Скільки цілей збили

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 138 ворожих дронів. Цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників одразу на 10 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - повідомили у Повітряних силах.

Удари по Запоріжжю та Дніпру напередодні

Тим часом у Запоріжжі росіяни 29 червня двічі вдарили по будівлі обласної державної адміністрації.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку згодом локалізували, постраждалих не було.

А вранці того ж дня ворог завдав удару по приватному підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 29 дістали поранення.

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