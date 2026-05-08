Росія скидає з дронів листівки-гривні з небезпечними QR-кодами в прикордонні

Напередодні 9 травня Росія активізувала скидання агітаційних матеріалів з безпілотників у прикордонних районах України. Листівки імітують гривневі купюри - на них розміщені небезпечні QR-коди та заклики до "спільного святкування дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Що скидають і навіщо

Листівки візуально схожі на гривневі купюри. На них - QR-коди з невідомим вмістом, меседжі, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, та спекуляції на темі Другої світової війни із закликами до "спільного святкування".

Аналогічну тактику з фейковими купюрами Росія вже застосовувала на Сумщині та Харківщині.

Фото: фальшиві купюри, які розкидають у прикордонні (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Що робити

Центр протидії дезінформації закликає не переходити за підозрілими QR-кодами, не торкатися ворожих агіток і повідомляти про знахідки в поліцію або через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.