Росія скидає з дронів листівки-гривні з небезпечними QR-кодами в прикордонні

06:17 08.05.2026 Пт
2 хв
Схоже на купюру, але всередині небезпечний QR-код і кремлівська пропаганда
aimg Катерина Коваль
Росія скидає з дронів листівки-гривні з небезпечними QR-кодами в прикордонні Фото: росіяни розкидують агітаційні матеріали у прикордонні (Getty Images)
Напередодні 9 травня Росія активізувала скидання агітаційних матеріалів з безпілотників у прикордонних районах України. Листівки імітують гривневі купюри - на них розміщені небезпечні QR-коди та заклики до "спільного святкування дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що скидають і навіщо

Листівки візуально схожі на гривневі купюри. На них - QR-коди з невідомим вмістом, меседжі, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, та спекуляції на темі Другої світової війни із закликами до "спільного святкування".

Аналогічну тактику з фейковими купюрами Росія вже застосовувала на Сумщині та Харківщині.

Росія скидає з дронів листівки-гривні з небезпечними QR-кодами в прикордонніФото: фальшиві купюри, які розкидають у прикордонні (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Що робити

Центр протидії дезінформації закликає не переходити за підозрілими QR-кодами, не торкатися ворожих агіток і повідомляти про знахідки в поліцію або через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.

У Центрі протидії дезінформації спростували заяви Кремля про нібито готовність Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Там наголосили: російський диктатор насправді не зацікавлений у завершенні війни, а заяви про переговори є маніпуляцією.

Крім того, пропозиція Путіна щодо перемир’я на 9 травня, за оцінками ЦПД, зумовлена не прагненням миру, а неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві напередодні пропагандистського заходу. Таким чином, Кремль намагається приховати власну вразливість під виглядом мирної ініціативи.

