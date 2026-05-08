Россия сбрасывает с дронов листовки-гривны с опасными QR-кодами в приграничье

Накануне 9 мая Россия активизировала сброс агитационных материалов с беспилотников в приграничных районах Украины. Открытки имитируют гривневые купюры - на них размещены опасные QR-коды и призывы к "совместному празднованию дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Что сбрасывают и зачем

Открытки визуально похожи на гривневые купюры. На них - QR-коды с неизвестным содержанием, месседжи, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, и спекуляции на теме Второй мировой войны с призывами к "совместному празднованию".

Аналогичную тактику с фейковыми купюрами Россия уже применяла на Сумщине и Харьковщине.

Фото: фальшивые купюры, которые разбрасывают в приграничье (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Что делать

Центр противодействия дезинформации призывает не переходить по подозрительным QR-кодам, не касаться вражеских агиток и сообщать о находках в полицию или через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.