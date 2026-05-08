Россия сбрасывает с дронов листовки-гривны с опасными QR-кодами в приграничье
Накануне 9 мая Россия активизировала сброс агитационных материалов с беспилотников в приграничных районах Украины. Открытки имитируют гривневые купюры - на них размещены опасные QR-коды и призывы к "совместному празднованию дня победы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что сбрасывают и зачем
Открытки визуально похожи на гривневые купюры. На них - QR-коды с неизвестным содержанием, месседжи, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, и спекуляции на теме Второй мировой войны с призывами к "совместному празднованию".
Аналогичную тактику с фейковыми купюрами Россия уже применяла на Сумщине и Харьковщине.
Фото: фальшивые купюры, которые разбрасывают в приграничье (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Что делать
Центр противодействия дезинформации призывает не переходить по подозрительным QR-кодам, не касаться вражеских агиток и сообщать о находках в полицию или через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.
В Центре противодействия дезинформации опровергли заявления Кремля о якобы готовности Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там отметили: российский диктатор на самом деле не заинтересован в завершении войны, а заявления о переговорах являются манипуляцией.
Кроме того, предложение Путина о перемирии на 9 мая, по оценкам ЦПИ, обусловлено не стремлением к миру, а неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве накануне пропагандистского мероприятия. Таким образом, Кремль пытается скрыть собственную уязвимость под видом мирной инициативы.