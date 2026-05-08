Россия сбрасывает с дронов листовки-гривны с опасными QR-кодами в приграничье

06:17 08.05.2026 Пт
2 мин
Похоже на купюру, но внутри опасный QR-код и кремлевская пропаганда
aimg Екатерина Коваль
Россия сбрасывает с дронов листовки-гривны с опасными QR-кодами в приграничье Фото: россияне разбрасывают агитационные материалы в приграничье (Getty Images)
Накануне 9 мая Россия активизировала сброс агитационных материалов с беспилотников в приграничных районах Украины. Открытки имитируют гривневые купюры - на них размещены опасные QR-коды и призывы к "совместному празднованию дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что сбрасывают и зачем

Открытки визуально похожи на гривневые купюры. На них - QR-коды с неизвестным содержанием, месседжи, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, и спекуляции на теме Второй мировой войны с призывами к "совместному празднованию".

Аналогичную тактику с фейковыми купюрами Россия уже применяла на Сумщине и Харьковщине.

Россия сбрасывает с дронов листовки-гривны с опасными QR-кодами в приграничьеФото: фальшивые купюры, которые разбрасывают в приграничье (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Что делать

Центр противодействия дезинформации призывает не переходить по подозрительным QR-кодам, не касаться вражеских агиток и сообщать о находках в полицию или через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.

В Центре противодействия дезинформации опровергли заявления Кремля о якобы готовности Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там отметили: российский диктатор на самом деле не заинтересован в завершении войны, а заявления о переговорах являются манипуляцией.

Кроме того, предложение Путина о перемирии на 9 мая, по оценкам ЦПИ, обусловлено не стремлением к миру, а неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве накануне пропагандистского мероприятия. Таким образом, Кремль пытается скрыть собственную уязвимость под видом мирной инициативы.

