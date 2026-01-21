Росія шукає гроші на війну. В хід пішли конфісковані активи, - Bloomberg

Яскравим прикладом став аукціон із продажу московського аеропорту Домодєдово поблизу Москви. Росія планувала виручити мінімум 132 мільярди рублів, але жодна кваліфікована ставка не надійшла.

Це підкреслює, що навіть стратегічно важливі активи, конфісковані Кремлем, не викликають довіри у потенційних покупців через високі борги та нестабільність економіки.

Наступний спробний продаж аеропорту заплановано на 29 січня у форматі "голландського аукціону", де стартова ціна може впасти вдвічі, однак аналітики сумніваються, що це значно покращить інтерес до лота.

Зазначимо, що аеропорт Домодєдово був націоналізований торік після того, як влада звинуватила попереднього власника у порушенні закону через іноземне громадянство та резиденцію. Це один із стратегічно важливих об’єктів Росії, який до війни приймав мільйони пасажирів і залучав іноземні авіалінії.

До речі, Росія не може просто передати активи будь-кому. Покупці повинні бути лояльними та здатними ефективно управляти компаніями. При цьому потенційні інвестори побоюються майбутніх претензій до їхньої власності.

Конфіскація активів у Росії

Таким чином, навіть масштабні конфіскації не гарантують Кремлю додаткових коштів. У 2025 році Росія рекордно забрала активів на 3,12 трильйона рублів - у чотири рази більше, ніж роком раніше. Однак висока заборгованість підприємств, падіння прибутковості цивільних секторів і економічна криза стримують потенційних покупців.

Конфіскації активів у Росії зросли на тлі війни проти України та економічної кризи. Падіння доходів від енергетики та зростання воєнних витрат ще більше посилюють бюджетний дефіцит.

Фахівці вважають, що Росія продовжить політику націоналізацій, адже війна створює сприятливе середовище для перерозподілу активів, але успішний продаж великих об’єктів залишається проблемою для Кремля.