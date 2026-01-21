Россия ищет деньги на войну. В ход пошли конфискованные активы, - Bloomberg

Ярким примером стал аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово под Москвой. Россия планировала выручить минимум 132 миллиарда рублей, но ни одна квалифицированная ставка не поступила.

Это подчеркивает, что даже стратегически важные активы, конфискованные Кремлем, не вызывают доверия у потенциальных покупателей из-за высоких долгов и нестабильности экономики.

Следующая пробная продажа аэропорта запланирована на 29 января в формате "голландского аукциона", где стартовая цена может упасть вдвое, однако аналитики сомневаются, что это значительно улучшит интерес к лоту.

Отметим, что аэропорт Домодедово был национализирован в прошлом году после того, как власти обвинили предыдущего владельца в нарушении закона из-за иностранного гражданства и резиденции. Это один из стратегически важных объектов России, который до войны принимал миллионы пассажиров и привлекал иностранные авиалинии.

Кстати, Россия не может просто передать активы кому-либо. Покупатели должны быть лояльными и способными эффективно управлять компаниями. При этом потенциальные инвесторы опасаются будущих претензий к их собственности.

Конфискация активов в России

Таким образом, даже масштабные конфискации не гарантируют Кремлю дополнительных средств. В 2025 году Россия рекордно забрала активов на 3,12 триллиона рублей - в четыре раза больше, чем годом ранее. Однако высокая задолженность предприятий, падение прибыльности гражданских секторов и экономический кризис сдерживают потенциальных покупателей.

Конфискации активов в России выросли на фоне войны против Украины и экономического кризиса. Падение доходов от энергетики и рост военных расходов еще больше усугубляют бюджетный дефицит.

Специалисты считают, что Россия продолжит политику национализаций, ведь война создает благоприятную среду для перераспределения активов, но успешная продажа крупных объектов остается проблемой для Кремля.