Росія штурмує Часів Яр: скільки окупантів задіяли для атаки на місто

За словами Волошина, проти українських військових на ділянці фронту біля міста Часів Яр воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.

"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розказав Волошин.

Він додав, РФ постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.

"Армія РФ не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці. Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники і отримують підкріплення, і стабілізують смугу".