Росія штурмує Часів Яр: скільки окупантів задіяли для атаки на місто
Російські окупанти зосередили наступальні дії на місто Часів Яр в Донецькій області. Наразі понад 20 тисяч окупантів здійснюють штурм міста.
Про це як повідомляє РБК-Україна, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Суспільне. Студія".
За словами Волошина, проти українських військових на ділянці фронту біля міста Часів Яр воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.
"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розказав Волошин.
Він додав, РФ постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.
"Армія РФ не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці. Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники і отримують підкріплення, і стабілізують смугу".
Бої за Часів Яр
РФ прагне захопити Часів Яр в Донецькій області до так званого "дня перемоги" 9 травня. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.
Раніше РБК-Україна повідомляло з посилання на розвідку Британії, що російські війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці. Окупанти скидають у цьому районі багато авіабомб.
Додамо, українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр Донецької області. При цьому окупанти не припиняють штурмів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.