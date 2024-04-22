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Россия штурмует Часов Яр: сколько окупантов задействовали для атаки на город

Понедельник 22 апреля 2024 16:12
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Россия штурмует Часов Яр: сколько окупантов задействовали для атаки на город Иллюстративное фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Российские оккупанты сосредоточили наступательные действия на город Часов Яр в Донецкой области. Сейчас более 20 тысяч окупантов совершают штурм города.

Об этом как сообщает РБК-Украина, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин в эфире " Общественное. Студия ".

По словам Волошина, против украинских военных на участке фронта возле города Часов Яр воюют подразделения 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных сил РФ.

"На отрезке напротив Часового Яра против нас воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии России. Это где-то 20-25 тысяч российских военнослужащих пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него", - рассказал Волошин.

Он добавил, что РФ постоянно, планово, штурмует украинские позиции, однако не закрепляется и отходит.

Армия РФ не оставляет попыток захватить город, не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике. Вражеской российской армии в городе нет. стабилизируют полосу".

Бои за Часов Яр

РФ стремится захватить Часов Яр в Донецкой области к так называемому "дню победы" 9 мая. Если украинские войска устоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Добавим, украинские военные контролируют ситуацию в городе Часов Яр Донецкой области. При этом оккупанты не прекращают штурмов.

Ранее РБК-Украина сообщало со ссылкой на разведку Британии, что российские войска, пытающиеся захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. Оккупанты сбрасывают в этом районе много авиабомб.

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Российская Федерация Донецкая область Часов Яр
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