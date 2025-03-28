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Росія щодня атакує "Шахедами" та планує наростити удари, - ЦПД

Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) робить все, щоб зірвати рух до миру. Найближчими місяцями ворог планує наростити атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Як відзначив Коваленко, російський диктатор Володимир Путін сьогодні робить все, щоб зірвати рух до миру, оскільки зацікавлений у продовженні війни. Через це він регулярно висуває божевільні ідеї та вимоги

Звузити поле Росії для маневрів, за словами керівника ЦПД, можна через жорсткі економічні санкції й посилення України. 

"Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь", - додає Коваленко. 

Керівник ЦПД додав, що своїми діями Путін свідомо принижує голову Білого дому Дональда Трампа. Країна-терорист продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України й висовує нові божевільні умови, а її пропагандисти - висміюють адміністрацію американського лідера. Вихід з-під санкцій лише дозволить Росії отримати додаткові інвестиції у війну. 

"Зараз Росія атакує "Шахедами" щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача Росії - дискредитація США на світовому рівні", - заявив Коваленко. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує інфраструктуру України. Кожної ночі терористи запускають безпілотники типу "Шахед", що створює серйозну загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 березня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" й 86-ма дронами. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 42 БпЛА.

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