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Россия ежедневно атакует "Шахедами" и планирует нарастить удары, - ЦПД

Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) делает все, чтобы сорвать движение к миру. В ближайшие месяцы враг планирует нарастить атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, российский диктатор Владимир Путин сегодня делает все, чтобы сорвать движение к миру, поскольку заинтересован в продолжении войны. Поэтому он регулярно выдвигает безумные идеи и требования.

Сузить поле России для маневров, по словам руководителя ЦПД, можно через жесткие экономические санкции и усиление Украины.

"Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", - добавляет Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что своими действиями Путин сознательно унижает главу Белого дома Дональда Трампа. Страна-террорист продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины и выдвигает новые безумные условия, а ее пропагандисты - высмеивают администрацию американского лидера. Выход из-под санкций лишь позволит России получить дополнительные инвестиции в войну.

"Сейчас Россия атакует "Шахедами" ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России - дискредитация США на мировом уровне", - заявил Коваленко.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно атакует инфраструктуру Украины. Каждую ночь террористы запускают беспилотники типа "Шахед", что создает серьезную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 27 марта враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 86-ю дронами. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 42 БпЛА.

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