Россия ежедневно атакует "Шахедами" и планирует нарастить удары, - ЦПД

Как отметил Коваленко, российский диктатор Владимир Путин сегодня делает все, чтобы сорвать движение к миру, поскольку заинтересован в продолжении войны. Поэтому он регулярно выдвигает безумные идеи и требования.

Сузить поле России для маневров, по словам руководителя ЦПД, можно через жесткие экономические санкции и усиление Украины.

"Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", - добавляет Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что своими действиями Путин сознательно унижает главу Белого дома Дональда Трампа. Страна-террорист продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины и выдвигает новые безумные условия, а ее пропагандисты - высмеивают администрацию американского лидера. Выход из-под санкций лишь позволит России получить дополнительные инвестиции в войну.

"Сейчас Россия атакует "Шахедами" ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России - дискредитация США на мировом уровне", - заявил Коваленко.