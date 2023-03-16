Россия еще на неделю продлила совместные учения с Беларусью

Российское командование в очередной раз продлило срок учений в Беларуси. В этот раз до 27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Как выяснила группа мониторингов, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 18-19 марта станут выходными для некоторых полигонов. однако там, где сконцентрированы ВС РФ, полигоны продолжат работать без перерыва.

В частности:

"Осиповичский";

"Доманово";

"Лепельский";

"Обуз-Лесновский".

Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (t.me/Hajun_BY)

На других белорусских полигонах продолжение учений в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 25.03;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.03;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 25.03;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.03;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 24.03;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 27.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 26.03;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 26.03.

Общее число продлений составило 47 недель.