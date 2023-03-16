Россия еще на неделю продлила совместные учения с Беларусью
Российское командование в очередной раз продлило срок учений в Беларуси. В этот раз до 27 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Как выяснила группа мониторингов, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 18-19 марта станут выходными для некоторых полигонов. однако там, где сконцентрированы ВС РФ, полигоны продолжат работать без перерыва.
В частности:
- "Осиповичский";
- "Доманово";
- "Лепельский";
- "Обуз-Лесновский".
Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (t.me/Hajun_BY)
На других белорусских полигонах продолжение учений в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 25.03;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.03;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 25.03;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.03;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 24.03;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 27.03;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 26.03;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 26.03.
Общее число продлений составило 47 недель.
Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
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