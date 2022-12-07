Росія все ще має намір провести другу хвилю мобілізації. В ISW озвучили проблеми Путіна
Кремль намагається налаштувати населення РФ на майбутні хвилі мобілізації. Однак таке рішення не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів тероборони, наражаючи на війну багатьох мирних жителів під абсурдим приводом загрози наземного наступу України на прикордонні райони Росії.
Водночас кремлівські пропагандисти почали висувати схожі неправдоподібні теорії, а чиновники навіть зробили рекламу "СВО", яку раніше спостерігали лише у віддалених містах і селищах влітку під час кампаній з вербування солдатів.
"Однак цих інформаційних умов недостатньо, щоб переконати російське населення загалом у необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні заходи щодо набору добровольців протягом літа", - вказують у звіті ISW.
Фахівці підкреслюють, що Кремль ризикує ще більше зашкодити своїй довірі, оголошуючи мобілізацію, яку передбачили неофіційні джерела, але не обговорювали російські офіційні особи.
Додаткова мобілізація не виправить ситуації
В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна розпорядитися про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію чи навіть офіційне оголошення війни не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для бойових дій.
"Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з підрозділів (частково мобілізованих - ред.), тоді як інші погано підготовлені та погано забезпечені мобілізовані елементи були передчасно відправлені на передову", - інформують аналітики.
В ISW додають, що зусилля Путіна щодо формування збройних сил залишаються залежними від здатності інвестувати час і постачання у персонал. Це вимоги, які сильно суперечать відсутності у диктатора довгострокового стратегічного планування.
Ключові висновки Інституту вичення війни:
- Колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Гіркін повернувся в інформаційний простір після майже двомісячного перебування на війні в Україні та використав це, щоб запропонувати жорстоку розповідь про ситуацію на передовій з перших вуст.
- Українські сили, ймовірно, досягли нещодавніх успіхів у північно-східній частині Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки та оборонялися від українських контрнаступальних дій.
- Російські війська продовжували вести наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
- Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили незначне територіальне просування поблизу Бахмута, але їм не вдалося оточити місто.
- Російська влада, швидше за все, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності Керченського мосту після ремонту прольоту мосту.
- Речник МЗС Росії Марія Захарова 5 грудня спростувала чутки про те, що РФ готується вийти з Запорізької атомної електростанції або передати її.
- Загарбники продовжили посилювати заходи безпеки на окупованих територіях.
Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов запевнив, що програш Росії у війні проти України - це вже вирішене питання.
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