Росія все ще має намір провести другу хвилю мобілізації. В ISW озвучили проблеми Путіна

Кремль намагається налаштувати населення РФ на майбутні хвилі мобілізації. Однак таке рішення не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів тероборони, наражаючи на війну багатьох мирних жителів під абсурдим приводом загрози наземного наступу України на прикордонні райони Росії.

Водночас к ремлівські пропагандисти почали висувати схожі неправдоподібні теорії, а чиновники навіть зробили рекламу "СВО", яку раніше спостерігали лише у віддалених містах і селищах влітку під час кампаній з вербування солдатів.

"Однак цих інформаційних умов недостатньо, щоб переконати російське населення загалом у необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні заходи щодо набору добровольців протягом літа", - вказують у звіті ISW.

Фахівці підкреслюють, що Кремль ризикує ще більше зашкодити своїй довірі, оголошуючи мобілізацію, яку передбачили неофіційні джерела, але не обговорювали російські офіційні особи.

Додаткова мобілізація не виправить ситуації

В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна розпорядитися про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію чи навіть офіційне оголошення війни не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для бойових дій.

"Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з підрозділів (частково мобілізованих - ред.), тоді як інші погано підготовлені та погано забезпечені мобілізовані елементи були передчасно відправлені на передову", - інформують аналітики.

В ISW додають, що зусилля Путіна щодо формування збройних сил залишаються залежними від здатності інвестувати час і постачання у персонал. Це вимоги, які сильно суперечать відсутності у диктатора довгострокового стратегічного планування.

Ключові висновки Інституту вичення війни: