Путин намерен провести вторую волну мобилизации в РФ, но столкнулся с проблемами, - ISW
Кремль пытается настроить население РФ на будущие волны мобилизации. Однако такое решение не исправит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов терробороны, подвергая войне многих мирных жителей под абсурдным предлогом угрозы наземного наступления Украины на приграничные районы России.
В то же время кремлевские пропагандисты начали выдвигать подобные неправдоподобные теории, а чиновники даже сделали рекламу "СВО", которую раньше наблюдали только в отдаленных городах и поселках летом во время кампаний по вербовке солдат.
"Однако этих информационных условий недостаточно, чтобы убедить российское население в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные мероприятия по набору добровольцев в течение лета", - указывают в отчете ISW.
Специалисты подчеркивают, что Кремль рискует еще больше навредить своему доверию, объявляя мобилизацию, предусмотренную неофициальными источниками, но не обсуждаемую российскими официальными лицами.
Дополнительная мобилизация не исправит ситуацию
В Институте изучения войны убеждены, что решение президента РФ Владимира Путина распорядиться о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны не исправит внутренних ограничений российской военной мощи, доступной для боевых действий.
"Кремлю понадобилось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые из подразделений (частично мобилизованных - ред.), в то время как другие плохо подготовленные и плохо обеспеченные мобилизованные элементы были преждевременно отправлены на передовую", - информируют аналитики.
В ISW добавляют, что усилия Путина по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от способности инвестировать время и поставки в персонал. Это требования, что сильно противоречат отсутствию у диктатора долгосрочного стратегического планирования.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- Бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Гиркин вернулся в информационное пространство после почти двухмесячного пребывания на войне в Украине и использовал это, чтобы предложить жестокий рассказ о ситуации на передовой из первых уст.
- Украинские силы, вероятно, добились недавних успехов в северо-восточной части Харьковской области, а российские силы проводили ограниченные атаки и оборонялись от украинских контрнаступательных действий.
- Российские войска продолжали вести наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
- Российские источники утверждали, что российские войска совершили незначительное территориальное продвижение вблизи Бахмута, но им не удалось окружить город.
- Российские власти, скорее всего, проводят информационную операцию, чтобы убедить россиян в безопасности и целостности Керченского моста после ремонта пролета моста.
- Спикер МИД России Мария Захарова 5 декабря опровергла слухи о том, что РФ готовится выйти из Запорожской атомной электростанции или передать ее.
- Захватчики продолжили усиливать меры безопасности на оккупированных территориях.
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заверил, что проигрыш России в войне против Украины - это уже решенный вопрос.
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