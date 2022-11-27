Росія ще не критично ослаблена війною проти України, - голова Міноборони Естонії
Збройні сили Росії на даний момент не критично ослаблені, незважаючи на дев'ять місяців повномасштабної війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Давайте будемо чесними: російські військово-морські та військово повітряні сили більш-менш такі ж великі, як і до війни", - заявив міністр.
Він також зазначив, що російські сухопутні війська справді зазнали значних втрат, але РФ "рано чи пізно" зможе відновити їх і навіть вийти на довоєнний рівень.
"У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії зменшилася або загроза для НАТО зменшилася", - резюмував Певкур.
Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні вже близько 87 310 військових убитими.
Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, окупанти можуть завдати по Україні ще 3-4 масованих ракетних удари.
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