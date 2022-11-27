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Россия еще не критически ослаблена войной против Украины, - глава Минобороны Эстонии

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Воскресенье 27 ноября 2022 15:33
Россия еще не критически ослаблена войной против Украины, - глава Минобороны Эстонии Фото: Ханно Певкур, министр обороны Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вооруженные силы России на данный момент не критически ослаблены, несмотря на девять месяцев полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Давайте будем честными: российские военно-морские и военно воздушные силы более-менее столь же велики, как и до войны", - заявил министр.

Он также отметил, что российские сухопутные войска действительно понесли значительные потери, но РФ “рано или поздно” сможет восстановить их и даже выйти на довоенный уровень.

"У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России уменьшилась или угроза для НАТО уменьшилась", - резюмировал Певкур.

Напомним, сегодня, 27 ноября, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне уже около 87 310 военных убитыми.

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты могут нанести по Украине еще 3-4 массированных ракетных удара.

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