Россия еще не критически ослаблена войной против Украины, - глава Минобороны Эстонии

Вооруженные силы России на данный момент не критически ослаблены, несмотря на девять месяцев полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR , об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Давайте будем честными: российские военно-морские и военно воздушные силы более-менее столь же велики, как и до войны", - заявил министр.

Он также отметил, что российские сухопутные войска действительно понесли значительные потери, но РФ “рано или поздно” сможет восстановить их и даже выйти на довоенный уровень.

"У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России уменьшилась или угроза для НАТО уменьшилась", - резюмировал Певкур.