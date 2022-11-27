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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

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Київ, Неділя 27 листопада 2022 08:59
ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога Фото: ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 600 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні вже близько 87310 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків - 2905 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
  • артилерійських систем -1897 (+1) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що українські військові за минулу добу відбили п’ять атак росіян на Донбасі, а окупанти тим часом готуються до нової хвилі прихованої мобілізації.

Додамо, також американський Інститут вивчення війни опублікував свіжу карту боїв в Україні.

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