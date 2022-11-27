ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 600 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні вже близько 87310 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,
- танків - 2905 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
- артилерійських систем -1897 (+1) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що українські військові за минулу добу відбили п’ять атак росіян на Донбасі, а окупанти тим часом готуються до нової хвилі прихованої мобілізації.
Додамо, також американський Інститут вивчення війни опублікував свіжу карту боїв в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.