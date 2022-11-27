ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 600 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні вже близько 87310 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 2905 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,

артилерійських систем -1897 (+1) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що українські військові за минулу добу відбили п’ять атак росіян на Донбасі, а окупанти тим часом готуються до нової хвилі прихованої мобілізації.

Додамо, також американський Інститут вивчення війни опублікував свіжу карту боїв в Україні.

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