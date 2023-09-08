Росія в серпні вивела авіацію з території Білорусі, - "Гаюн"

Російська Федерація вивела свою авіацію з території Білорусі. Наразі там розташований лише один штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
Як пишуть "гаюни", 5 серпня:
"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати", - додає пресслужба.
Зазначається, що станом на 1 вересня в Білорусі розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію України у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.
Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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