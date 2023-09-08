Росія в серпні вивела авіацію з території Білорусі, - "Гаюн"

Як пишуть "гаюни", 5 серпня:

з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 гелікоптерів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ПКС РФ.

з аеродрому "Барановичі" у РФ полетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати", - додає пресслужба.

Зазначається, що станом на 1 вересня в Білорусі розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію України у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.