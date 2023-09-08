UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія в серпні вивела авіацію з території Білорусі, - "Гаюн"

Фото: Су-25 (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вивела свою авіацію з території Білорусі. Наразі там розташований лише один штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

Як пишуть "гаюни", 5 серпня: 

  • з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 гелікоптерів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ПКС РФ.
  • з аеродрому "Барановичі" у РФ полетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ. 

"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати", - додає пресслужба.

Зазначається, що станом на 1 вересня в Білорусі розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда". 

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію України у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосійська Федерація