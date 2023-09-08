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Россия в августе вывела авиацию с территории Беларуси, - "Гаюн"

Фото: Су-25 (wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация вывела свою авиацию с территории Белоруссии. Пока там расположен только один штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Как пишут "гаюны", 5 августа: 

  • с аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" (Брянская область) полетели 11 вертолетов (4 ед. Ми-8 и 7 ед. Ми-24) ВКС РФ.
  • с аэродрома "Барановичи" в РФ улетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ. 

"Большая часть из вертолетов и самолетов, которые улетели, находилась в Беларуси с начала января 2023 года, и таким образом, авиационный компонент РГВ в Беларуси перестал существовать", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября в Беларуси находится только один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулище" 25 июля и 31 августа был передислоцирован на аэродром "Лида". 

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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