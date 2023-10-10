Росія рухається до виходу із договору про заборону ядерних випробувань, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що західні ЗМІ 9 жовтня повідомляли про наказ керівництва Держдуми РФ до комітету з міжнародних справ, в якому вони дають депутатам час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору.

А російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня

" Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, з ціллю початку переговорів, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним", - зазначили в ISW.

Ключові висновки:

Кремль як і раніше зосереджений на просуванні передбачуваної законності та легітимності внутрішньої політики Росії, незважаючи на визнання кремлівськими чиновниками протилежного.

Рішучі коментарі Пєскова також свідчать про бажання Кремля продемонструвати впевненість і непохитність на тлі занепокоєння Кремля з приводу поглядів Росії на підтримку вторгнення Путіна в Україну.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції та, як повідомляється, 9 жовтня просунулися в західній Запорізькій області та поблизу Бахмута на тлі повідомлення про погіршення погодних умов в Україні.

Повідомляється, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя та, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил, ймовірно, намагаючись продовжити захист від українських контрнаступальних операцій.

Ув’язнений колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін повторив свої попередні заяви про те, що російські військові продовжать вести стратегічну оборону, щоб заморозити лінію фронту до виборів президента Росії в березні 2024 року.

Російський уряд рухається до відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі західного кордону Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися в деяких областях. області 9 жовт.

Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках.

Розмови у Росії про використання ядерки

Нагадаємо, що після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.

Зазначимо, що за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів РФ чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

А нещодавно президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що ядерні погрози з боку РФ будуть посилюватись.

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