Россия движется к выходу из договора о запрете ядерных испытаний, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что западные СМИ 9 октября сообщали о приказе руководства Госдумы РФ в комитет по международным делам, в котором они дают депутатам время до 18 октября для обсуждения процесса отзыва ратификации договора.

А российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября

" Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину с целью начала переговоров, и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным", - отметили в ISW.

Ключевые выводы:

Кремль по-прежнему сосредоточен на продвижении предполагаемой законности и легитимности внутренней политики России, несмотря на признание противоположного кремлевскими чиновниками.

Решительные комментарии Пескова также свидетельствуют о желании Кремля продемонстрировать уверенность и твердость на фоне беспокойства Кремля по поводу взглядов России на поддержку вторжения Путина в Украину.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, 9 октября продвинулись в западной Запорожской области и вблизи Бахмута на фоне сообщения об ухудшении погодных условий в Украине.

Сообщается, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и предположительно реорганизовали Южную группировку сил, вероятно, пытаясь продолжить защиту от украинских контрнаступательных операций.

Заключенный бывший российский офицер и ярый националист Игорь Гиркин повторил свои предварительные заявления о том, что российские военные продолжат вести стратегическую оборону, чтобы заморозить линию фронта до выборов президента России в марте 2024 года.

Российское правительство движется к отзыву ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, близ Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в районе западной границы Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых областях. области 9 окт.

Украинские войска продолжали наступательные операции у Бахмута на западе Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись на некоторых участках.

Разговоры в России об использовании ядерки

Напомним, что после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, на котором была существенно усилена поддержка Украины, российские официальные лица начали снова говорить об использовании ядерного оружия.

Отметим, что по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей РФ ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

А недавно президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что ядерные угрозы со стороны РФ будут усиливаться.

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