Росія розвідує українську ППО: чи можливий найближчими днями ракетний обстріл

За його словами, активність ворожої розвідки не слід пов'язувати з масованими обстрілами, які можуть відбутися з дня на день.

"Якщо мислити логікою ворога, то йому потрібно вести розвідку позицій ППО постійно, засікати їх і відстежувати переміщення. Адже всі наші системи ППО постійно переміщуються. Вони відпрацювали, згорнулися і поїхали, тому що те місце, де знаходилася радіолокаційна станція, вже засвічене", - заявив Криволап.

Він додав, що список місць, де можуть бути розташовані системи ППО, кінцевий.

"Тому росіянам важливо накопичувати інформацію про те, що і де у нас може стояти в разі наступної атаки. Вони постійно цим і займаються. І ці дані використовуються або для спроби ураження нашої ППО, або для її обходу. Чи говорить це про те, що масована атака може бути завтра або післязавтра? Не говорить", - заявив експерт.

При цьому він додав, що РФ потрібно готуватися до масованих атак, зокрема, їм потрібно поповнювати свої запаси ракет.

"Аналітика з різних джерел дає змогу дійти висновку, що якщо росіяни зараз хочуть здійснити залп хоча б із 50 ракетами, то для дотримання балансу виробництва і витрачання їм необхідно місяць. Якщо вони хочуть випустити більше ракет - то і пауза їм знадобиться більша", - заявив експерт.

Криволап додав, що є інформація, що РФ виробила 54 одиниці "Кинджалів" із прототипами, а з прототипами вони загалом виробили 54 одиниці, з яких вони вже відстріляли близько 18 штук.

"Виходить, що у них залишається орієнтовно 36 таких ракет. Але росіяни можуть виробляти не більше 10 таких ракет на рік. Це - якщо припустити, що у них зараз є всі необхідні комплектуючі та налагоджено виробництво", - розповів він.

Водночас експерт заявив, що росіяни, разом із "Кинджалами", можуть виробляти на місяць не більш як 50 штук Х-101, Х-555 і "Калібрів". Тому, щоб зібрати залп у 60-70 високоточних ракет, їм знадобиться півтора місяця.