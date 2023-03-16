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Россия разведует украинскую ПВО: возможен ли в ближайшие дни ракетный обстрел

Фото: возможен ли в ближайшие дни ракетный обстрел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Одна из причин частых воздушных тревог в последние дни - это вылет российской авиации, которая проводит разведку украинской ПВО.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, активность вражеской разведки не следует связывать с массированными обстрелами, которые могут произойти со дня на день.

"Если мыслить логикой врага, то ему нужно вести разведку позиций ПВО постоянно, засекать их и отслеживать перемещение. Ведь все наши системы ПВО постоянно перемещаются. Они отработали, свернулись и уехали, потому что то место, где находилась радиолокационная станция, уже засвечено", - заявил Криволап.

Он добавил, что список мест, где могут быть расположены системы ПВО, конечный.

"Поэтому россиянам важно накапливать информацию о том, что и где у нас может стоять в случае следующей атаки. Они постоянно этим и занимаются. И эти данные используется либо для попытки поражения нашей ПВО, либо для ее обхода. Говорит ли это о том, что массированная атака может быть завтра или послезавтра? Не говорит", - заявил эксперт.

При этом он добавил, что РФ нужно готовиться к массированным атакам, в частности, им нужно пополнять свои запасы ракет.

"Аналитика из разных источников позволяет сделать вывод, что если россияне сейчас хотят произвести залп хотя бы с 50 ракетами, то для соблюдения баланса производства и расходования им необходим месяц. Если они хотят выпустить больше ракет - то и пауза им понадобится больше", - заявил эксперт.

Криволап добавил, что есть информация, что РФ произвела 54 единиц "Кинжалов" с прототипами они всего произвели 54 единицы, из которых они уже отстреляли около 18 штук.

"Получается, что у них остается ориентировочно 36 таких ракет. Но россияне могут производить не более 10 таких ракет в год. Это - если предположить, что у них сейчас есть все необходимые комплектующие и налажено производство", - рассказал он.

В то же время эксперт заявил, что россияне, вместе с “Кинжалами”, могут делать в месяц не более 50 штук Х-101, Х-555 и "Калибров". Поэтому, чтобы собрать залп в 60-70 высокоточных ракет, им потребуется полтора месяца.

Напомним, 14 января россияне начали применять ЗРК С-400 для ударов по Украине. В частности, они атаковали Киев.

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