Росія розширює "тіньовий флот" для експорту зрідженого газу, - Bloomberg

Минулого тижня танкер "Космос" пришвартувався до плавучого сховища Saam, внесеного до санкційного списку, поблизу Мурманська - і відплив з глибшою осадкою, що свідчить про прийнятий вантаж. Три інші судна - "Меркурій", "Оріон" і "Луч" - також підійшли до Saam або готуються до швартування там. Це черговий крок Москви до нарощування експорту в обхід західних обмежень.

"Меркурій" уже отримав паливо і наразі прямує через Атлантику, імовірно до Азії. "Оріон" та "Луч" знаходяться неподалік від сховища.

Усі чотири судна мають ознаки "тіньового флоту" - вони старші за типові LNG-танкери, що нині перебувають в експлуатації, і нещодавно перейшли до маловідомих компаній.

Фото: Згідно з даними судна, танкер Kosmos LNG (білий) забрав вантаж з санкціонованого США судна Saam FSU (синій). Kosmos раніше мав назву Cagri LNG (bloomberg)

"Космос" на початку року змінив прапор, назву та власника - ним стала гонконгська Mighty Ocean Shipping. "Оріон" та "Меркурій" перейшли до Celtic Maritime & Trading SA, "Луч" - до російської Abakan LLC. Раніше всіма чотирма управляла оманська Oman Ship Management Co.

За аналізом Bloomberg, тепер щонайменше 20 танкерів використовуються для перевезення LNG із санкційних російських проєктів. Один із них був атакований у березні та виведений з експлуатації.

Росія намагається скористатися підвищеним попитом на зріджений газ в Азії - закриття Ормузької протоки скоротило п'яту частину світових поставок і спричинило зростання цін на паливо.