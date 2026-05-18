Россия расширяет "теневой флот" для экспорта сжиженного газа, - Bloomberg

На прошлой неделе танкер "Космос" пришвартовался к плавучему хранилищу Saam, внесенному в санкционный список, вблизи Мурманска - и отплыл с более глубокой осадкой, что свидетельствует о принятом грузе. Три других судна - "Меркурий", "Орион" и "Луч" - также подошли к Saam или готовятся к швартовке там. Это очередной шаг Москвы к наращиванию экспорта в обход западных ограничений.

"Меркурий" уже получил топливо и сейчас направляется через Атлантику, предположительно в Азию. "Орион" и "Луч" находятся неподалеку от хранилища.

Все четыре судна имеют признаки "теневого флота" - они старше типичных LNG-танкеров, которые сейчас находятся в эксплуатации, и недавно перешли к малоизвестным компаниям.

Фото: Согласно данным судна, танкер Kosmos LNG (белый) забрал груз с санкционированного США судна Saam FSU (синий). Kosmos ранее назывался Cagri LNG (bloomberg)

"Космос" в начале года сменил флаг, название и владельца - им стала гонконгская Mighty Ocean Shipping. "Орион" и "Меркурий" перешли к Celtic Maritime & Trading SA, "Луч" - к российской Abakan LLC. Ранее всеми четырьмя управляла оманская Oman Ship Management Co.

По анализу Bloomberg, теперь не менее 20 танкеров используются для перевозки LNG из санкционных российских проектов. Один из них был атакован в марте и выведен из эксплуатации.

Россия пытается воспользоваться повышенным спросом на сжиженный газ в Азии - закрытие Ормузского пролива сократило пятую часть мировых поставок и вызвало рост цен на топливо.