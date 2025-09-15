Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

Навчання "Захід-2025"

Нагадаємо, що з 12 по 16 вересня Росія і Білорусь проводять військові навчання під назвою "Захід-2025".

13 вересня в мережі з’явилися кадри, на яких показано перекидання оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер" до Калінінградської області.

Судячи з його розташування, комплекс потенційно може становити загрозу для шести країн НАТО.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна зазначив, що такі дії Росії можуть мати не лише військовий, а й інформаційний характер.

Він додав, що у Білорусі Росія не має достатньо сил для нового повномасштабного вторгнення в Україну, проте не можна виключати провокацій, як це сталося з кадрами "Іскандерів" у Калінінграді.

Детальніше про навчання "Захід-2025", їхню мету і загрози, а також зв'язок з нещодавньою атакою на Польщу і переговорами щодо завершення війни в Україні – читайте в матеріалі РБК-Україна.